Новый канал появится на телевидении

Новый детский канал для всей семьи «СуперГерои» появится с 1 апреля у операторов и зрителей кабельного и спутникового телевидения России, сообщила пресс-служба телеканала.

Лицом телеканала «СуперГерои» станет СуперПиксель — вымышленный персонаж, чья суперсила заключается в создании новых Супергероев и любые изображения. С его участием на канале будут проводиться конкурсы и розыгрыши для детей.

Фото: © предоставлено пресс-службой канала «СуперГерой»

В эфире нового канала будут показывать лучший отечественный и зарубежный контент: анимационные сериалы и фильмы с тематикой супергероев.

Зрители увидят премьеры и новые сезоны анимационных проектов от российских киностудий «Союзмультфильм», «КиноАтис», «Рики», «Ред Карпет», «Мастер-Фильм».

Среди зарубежных хитов — более 30 детских анимационных сериалов, популярных в разных странах: «Супер Зак», «Супер 10», «Папа-Супер Герой», «Минифорс Х», «Тру и радужное королевство», «МегаМен», «Врумиз», «Синдбад и 7 галактик», «Пингвины-шпионы», «Говорящий Том. Герои».