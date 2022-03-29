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Определен порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Претендовать на отсрочку смогут молодые люди в возрасте до 27 лет и с высшим образованием, которые проработали в IT-компаниях не менее года. Правила распространяются и на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.

компаниям, которые хотят получить отсрочку для специалистов, нужно сформировать их список и направить Минцифры не позднее 1 мая. Минцифры передаст обобщенный перечень Минобороны, которое составит итоговые списки и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

Всего в список вузовских специальностей, которые позволят претендовать на отсрочку, вошло более 60 направлений. В их числе — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....