Определен порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Правительство России определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Претендовать на отсрочку смогут молодые люди в возрасте до 27 лет и с высшим образованием, которые проработали в IT-компаниях не менее года. Правила распространяются и на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.
компаниям, которые хотят получить отсрочку для специалистов, нужно сформировать их список и направить Минцифры не позднее 1 мая. Минцифры передаст обобщенный перечень Минобороны, которое составит итоговые списки и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.
Всего в список вузовских специальностей, которые позволят претендовать на отсрочку, вошло более 60 направлений. В их числе — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.
kygearТоварища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.
winged_wandererНе ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.
лачиновДа пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....