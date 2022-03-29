Определен порядок отсрочки от армии для IT-специалистов

Правительство России определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Претендовать на отсрочку смогут молодые люди в возрасте до 27 лет и с высшим образованием, которые проработали в IT-компаниях не менее года. Правила распространяются и на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность.

компаниям, которые хотят получить отсрочку для специалистов, нужно сформировать их список и направить Минцифры не позднее 1 мая. Минцифры передаст обобщенный перечень Минобороны, которое составит итоговые списки и отправит их в военкоматы для оформления отсрочки.

Всего в список вузовских специальностей, которые позволят претендовать на отсрочку, вошло более 60 направлений. В их числе — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.