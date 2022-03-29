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Группа «Ундервуд» прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Тётя Юля / CC BY-SA 4.0

Лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске 9 апреля, сообщил координатор акции в Новосибирске Павел Ютяев на пресс-конференции во вторник.

По словам Ютяева, Кучеренко прочитает текст диктанта на площадке в кинотеатре «Победа», которую могут посетить 250 человек. Ткаченко будет диктовать текст в НГТУ.

В Новосибирске будет открыто 66 площадок для диктанта, которые смогут вместить более 5 тысяч человек. Предварительная регистрация откроется 30 марта. В этом году текст диктанта подготовила писатель и переводчик Марина Степнова.

«Тотальный диктант» — это ежегодная акция для всех желающих по проверке грамотности. Проект появился в 2004 году в Новосибирске, но в дальнейшем распространился по всей России и другим странам.

«Ундервуд» — российская и украинская рок-группа, основанная в 1995 году в Симферополе.


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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

лачинов

Да пес с ними с опциями и пупциями. И на экологический класс потребителю начихать. Вы цену озвучьте....