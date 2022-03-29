Группа «Ундервуд» прочитает «Тотальный диктант» в Новосибирске

Лидеры группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко прочитают «Тотальный диктант» в Новосибирске 9 апреля, сообщил координатор акции в Новосибирске Павел Ютяев на пресс-конференции во вторник.

По словам Ютяева, Кучеренко прочитает текст диктанта на площадке в кинотеатре «Победа», которую могут посетить 250 человек. Ткаченко будет диктовать текст в НГТУ.

В Новосибирске будет открыто 66 площадок для диктанта, которые смогут вместить более 5 тысяч человек. Предварительная регистрация откроется 30 марта. В этом году текст диктанта подготовила писатель и переводчик Марина Степнова.

«Тотальный диктант» — это ежегодная акция для всех желающих по проверке грамотности. Проект появился в 2004 году в Новосибирске, но в дальнейшем распространился по всей России и другим странам.

«Ундервуд» — российская и украинская рок-группа, основанная в 1995 году в Симферополе.