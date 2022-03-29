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Масочный режим в Омской области продлили на месяц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оперштаб Омской области решил продлить масочный режим в регионе еще на месяц, до 30 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Режим повышенной готовности, в том числе и масочный режим, в Омской области продлили до 30 апреля по настоянию управления Роспотребнадзора.

При этом удаленная работа перестанет быть обязательной для предприятий и их сотрудников 60+, также отменяется режим самоизоляции для людей старшего поколения. По данным правительства региона, заболеваемость коронавирусом идет на спад.

«Убираем ограничение по численности людей при проведении деловых, зрелищных мероприятий. Сегодня предприятия общепита могут работать на полную мощность, с полной загрузкой», — добавил губернатор Александр Бурков.

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Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

winged_wanderer

Не ударил, а сделал вид, ударил если бы то засудили его бы по самые помидоры.

Иркут 69

Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!