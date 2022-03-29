Масочный режим в Омской области продлили на месяц

Оперштаб Омской области решил продлить масочный режим в регионе еще на месяц, до 30 апреля, сообщила пресс-служба правительства региона.

Режим повышенной готовности, в том числе и масочный режим, в Омской области продлили до 30 апреля по настоянию управления Роспотребнадзора.

При этом удаленная работа перестанет быть обязательной для предприятий и их сотрудников 60+, также отменяется режим самоизоляции для людей старшего поколения. По данным правительства региона, заболеваемость коронавирусом идет на спад.

«Убираем ограничение по численности людей при проведении деловых, зрелищных мероприятий. Сегодня предприятия общепита могут работать на полную мощность, с полной загрузкой», — добавил губернатор Александр Бурков.