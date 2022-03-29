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Фанаты «Стражей Галактики» получат рождественский спецвыпуск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из «Стражей Галактики 2»

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о рождественском спецвыпуске «Стражей Галактики», который выйдет в декабре этого года.

В интервью изданию Radio Times он назвал предстоящий спецвыпуск лучшим, что делал в своей карьере. Также режиссер пояснил, что время действия в картине будет охватывать период после событий четвертого «Тора». Они будут происходить до третьих «Стражей Галактики».

Спецвыпуск «Стражей» он снимает в стиле «Звездных войн». Затем он займется работой над третьей частью фильма, которая вышла бы несколько лет назад, если бы не драматическое увольнение Ганна и его повторное найм в Disney в конце 2018 года.

«Я люблю преувеличивать и говорить, что текущая работа — лучшее, что я когда-либо делал. Но мне это действительно нравится, и я думаю, что люди будут в восторге от того, что мы приготовим на Рождество», — написал Ганн на своей странице в Twitter.

Фото: © https://twitter.com/

Предстоящий спецвыпуск выйдет на стриминговом сервисеDisney+, а третьи «Стражи» станут окончанием истории про галактическую суперкоманду. Осенью 2021 года Marvel анонсировала праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики». С тех пор студия не делилась никакими подробностями эпизода. 

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