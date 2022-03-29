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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров приехал в Мариуполь на место тяжелых боев

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, где морская пехота России, чеченский спецназ и Народная милиция ДНР ведут бои с украинскими националистами, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Сейчас близится "основная развязка" в Мариуполе, в ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов и нацистов. Именно поэтому Рамзан Ахматович приехал в Мариуполь, чтобы пообщаться, поднять боевой дух ребят», — сообщил РБК Дудаева.

Сам Кадыров опубликовал видео визита на место боев. «Специальная военная операция в Мариуполе по очищению города от бандеровцев, нациков и оголтелых шайтанов без рода и племени идёт в соответствии с разработанным планом», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.


«Совсем скоро мы выполним поставленные задачи в Мариуполе и доложим президенту России о готовности выступить на взятие Киева», — заявил глава Чечни.

Позднее председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил, что президент России присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта Росгвардии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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