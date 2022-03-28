Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta

Lada Granta лишат единственной подушки безопасности, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», систем ABS и ESP, датчиков кислорода, двигатель адаптируют под экостандарт Евро-2, сообщили инсайдеры с АвтоВАЗа.

Отказ от ABS, ESP и тревожной кнопки обусловлен нехваткой электронных компонентов, откат к Евро-2 объясняется экономией времени, так как первые «ободранные» Granta должны сойти с конвейера в мае, пишет сообщество «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».

Если снижать требования до Евро-3 или Евро-4, то испытания займут много времени, так как по регламенту положено проехать 80 тысяч или 120 тысяч километров соответственно, чтобы измерить токсичность выхлопа в деградационной динамике, пишут авторы паблика.

Аналогично собираются поступить с моделями Niva — Legend и Travel, но упрощение Vesta потребует времени.

Минпромторг обещал легализовать любые изменения, которые потребуются для стабильного выпуска машин. В таком случае АвтоВАЗ сможет ежегодно собирать 720 тысяч машин — около 300 тысяч Granta, 220 тысяч Niva обоих поколений и порядка 200 тысяч Vesta.