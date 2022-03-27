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Сериал «Вампиры средней полосы» покажут на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Комедийный сериал о семье вампиров, живущих в Смоленске, покажут на ТВ-3. Главную роль в проекте исполнил Юрий Стоянов.

Главные роли сыграли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Михаил Гаврилов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Екатерина Кузнецова.

Сюжет

«Вампиры средней полосы» — история одной необычной семьи вампиров, живущих в Смоленске жизнью тихих обывателей. Всех героев когда-то обратил в вампиров тысячелетний глава клана Святослав Кривич (Стоянов), или просто – деда Слава. Он и его домочадцы десятилетиями пьют понемногу кровь смолян, но те даже не замечают этого.

За убийство человека вампира ждет смертельное наказание со стороны Хранителей, и семья соблюдает этот договор строжайшим образом.

Однажды за городом находят выпитые досуха тела молодых парней со следами от укусов. Заниматься громким делом приезжает следователь уголовного розыска из Москвы, в то время как глава Хранителей и по совместительству замглавы смоленской администрации Ирина (Догилева) дает деду Славе ровно одну неделю на то, чтобы тот нашел и покарал убийцу, – иначе за преступление придётся расплачиваться его семейству.

Вместе с дедом Славой на поиски убийцы отправятся члены его семьи — видеоблогер и редкостный разгильдяй Женек (Калюжный), способная прочитать мысли человека следователь Анна Остроумова (Кузнецова) и умеющий «читать» по крови врач местной больницы Жан Иванович (Ткаченко), к которому вскоре присоединяется его бывшая – графиня Ольга Воронцова (Медынич), завораживающая людей гордым взглядом своих аристократических глаз.

Сериал «Вампиры средней полосы» стартует 28 марта в 19.30 на ТВ-3

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