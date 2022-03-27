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Катар заявил о невозможности найти замену российскому газу

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что замена поставок российского газа пока «практически невозможна». Нынешние газовые мощности Катара не удовлетворят европейский спрос, сказал он.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил «Газпрому» перевести для «недружественных стран» газовые контракты в рубли, объяснив это решение заморозкой российских активов за рубежом. Европейские страны начали срочно искать замену российскому газу.

Катар — крупнейший поставщик сжиженного природного газа. Но помочь Европе он не может. «Никто не может занять место России в поставках энергоносителей»,— цитирует «Коммерсантъ» министра.

«С точки зрения бизнеса мы не выбираем чью-то сторону, мы действуем как бизнес и делаем свое дело»,— заявил Саад бен Шарида аль-Кааби. Он отметил, что Европа всегда была важным рынком для Катара. По словам Саада бен Шарида аль-Кааби, в будущем Катар будет снабжать Европу, но сейчас альтернатив российскому газу для Европы нет.

Также он предположил, что требование России платить за газ в рублях является реакцией на сложную международную ситуацию и вряд ли повлияет на долгосрочные контракты.

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Экономика #Недра и ТЭК
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