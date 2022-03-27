Удар «Искандера» по украинскому ЗРК «Бук» показали на видео

Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса средней дальности «Бук» в Киевской области.

«По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

На кадрах видно, как находящийся в поле "Бук" точно поражается ракетой, в результате чего происходит мощный взрыв