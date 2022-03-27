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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Удар «Искандера» по украинскому ЗРК «Бук» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видеозапись уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса средней дальности «Бук» в Киевской области.

«По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны РФ.


На кадрах видно, как находящийся в поле "Бук" точно поражается ракетой, в результате чего происходит мощный взрыв

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты #Видеоновости
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Топ комментариев

лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

kygear

Смешно говорить о геноциде Русских на Донбассе сказал канцлер германии.

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

pepelmetal

Смешно будет когда 300000 нациков отправятся к подземной сотке