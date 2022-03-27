Диетолог предупредил об опасности роллов и суши

Врач-диетолог Алексей Калинчев предупредил, что суши и роллы опасны из-за риска инфицирования паразитами

«Роллы и суши — это вредный продукт из-за опасности встречи с паразитами, которыми сырая рыба может быть инфицирована. Так как мясо в этих продуктах термически не обрабатывается. То есть вы едите сырую рыбу на свой страх и риск», — рассказал врач URA.ru.

По его словам, «потом очень сложно все вылечить, с учетом того, что инфекционистов —паразитологов очень мало, очень плохая лабораторная диагностика и выявлять наличие паразитов сложно, поэтому и лечение будет идти "пальцем в небо"», — объяснил Калинчев.

Терапевт Лариса Алексеева добавила, что васаби и имбирь помогают нейтрализовать в роллах и суши наличие вредных микроорганизмов.

«Если люди находятся на диете, у них есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то, конечно, васаби и имбирь им не желательны. Им лучше употреблять горячие, обработанные роллы, овощные или с вареными продуктами», — посоветовала Алексеева.