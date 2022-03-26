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Названы лауреаты антипремии «Золотая малина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: karaokefanboy / CC BY-SA 2.0

Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» за самые худшие достижения в области кинематографа. Традиционно мероприятие прошло за день до вручения «Оскара».

Наибольшее количество наград собрала биографическая драма «Диана: Мюзикл» по мотивам биографии принцессы Дианы. Проект забрал статуэтки «худший фильм», «худший сценарий», «худшая актриса», «худшая актриса второго плана» и «худший режиссер».

Снявшийся в фильме «Космический джем: Новое поколение» Леброн Джеймс стал худшим актером года. Также кинолента стала обладателем наград «худшая экранная пара» и «худший ремейк», передает The Hollywood Reporter.

Джаред Лето признан худшим актером второго плана за роль в фильме «Дом Gucci». У Брюса Уиллиса в этом году оказалась собственная категория — за худшие фильмы с актером. Победителем стала картина «Звездный рубеж».

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