Названы лауреаты антипремии «Золотая малина»

Объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» за самые худшие достижения в области кинематографа. Традиционно мероприятие прошло за день до вручения «Оскара».

Наибольшее количество наград собрала биографическая драма «Диана: Мюзикл» по мотивам биографии принцессы Дианы. Проект забрал статуэтки «худший фильм», «худший сценарий», «худшая актриса», «худшая актриса второго плана» и «худший режиссер».

Снявшийся в фильме «Космический джем: Новое поколение» Леброн Джеймс стал худшим актером года. Также кинолента стала обладателем наград «худшая экранная пара» и «худший ремейк», передает The Hollywood Reporter.

Джаред Лето признан худшим актером второго плана за роль в фильме «Дом Gucci». У Брюса Уиллиса в этом году оказалась собственная категория — за худшие фильмы с актером. Победителем стала картина «Звездный рубеж».