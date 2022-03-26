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Байден назвал «священную обязанность» НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой назвал статью о коллективной обороне «священной обязанностью» НАТО.

«Мы воспринимаем как священную обязанность выполнение статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал Байден, следует из прямой трансляции мероприятия, которую вела телекомпания CNN.

Байден подчеркнул, что в нынешних условиях, с его точки зрения, для НАТО предельно важно, чтобы альянс «оставался абсолютно, целиком и полностью единым, чтобы не было расхождения во взглядах».

Американский лидер прилетел в Польшу 25 марта. Он провел встречу с польским президентом Дудой, а также главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.

В состав делегации США также входят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Планируется, что в финале визита Байден должен встретиться с украинскими беженцами и американскими волонтерами, которые помогают им разместиться в Польше.

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Политика #Мир #Армия
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