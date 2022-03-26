Семилетняя девочка выступила с Фредди Меркьюри в детском «Голосе»

Девочка из Москвы Адель Старостина выступила на слепых прослушиваниях девятого сезона детского «Голоса». На сцене семилетний ребенок вышел с фигуркой музыканта Фредди Меркьюри.

Адель исполнила на слепых прослушиваниях песню Уитни Хьюстон «Queen of the Night». Песня вошла в саундтрек к фильму «Телохранитель» 1992 года.

Все выступление девочку на сцене сопровождала фигурка вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри. По словам Адель, она с самого раннего детства обожает рок, а Меркьюри ее кумир.

На выступление Адель Старостиной первой отреагировала Полина Гагарина. Она развернула кресло в самом начале песни. Другие наставники, Егор Крид и Баста, не развернулись, но объяснили свое решение.

«Полина на вас так смотрела, что мы побоялись поворачиваться. Понятно, что союз состоялся», — сказал Баста участнице.