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Семилетняя девочка выступила с Фредди Меркьюри в детском «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Девочка из Москвы Адель Старостина выступила на слепых прослушиваниях девятого сезона детского «Голоса». На сцене семилетний ребенок вышел с фигуркой музыканта Фредди Меркьюри.

Адель исполнила на слепых прослушиваниях песню Уитни Хьюстон «Queen of the Night». Песня вошла в саундтрек к фильму «Телохранитель» 1992 года.

Все выступление девочку на сцене сопровождала фигурка вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри. По словам Адель, она с самого раннего детства обожает рок, а Меркьюри ее кумир.

На выступление Адель Старостиной первой отреагировала Полина Гагарина. Она развернула кресло в самом начале песни. Другие наставники, Егор Крид и Баста, не развернулись, но объяснили свое решение.

«Полина на вас так смотрела, что мы побоялись поворачиваться. Понятно, что союз состоялся», — сказал Баста участнице.

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Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍