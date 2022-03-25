Появились противоречивые данные о смерти Жириновского

СМИ сообщили о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию.
О том, что Жириновский скончался в возрасте 75 лет, первым сообщил Mash в телеграм-канале. Затем эту информацию РИА Новости подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.
Володин опроверг сообщения о смерти. «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы.
«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное», — сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава. «Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в ведомстве.
Пронюшкин впоследствии извинился за непроверенную информацию и сказал, «что виновные в этом понесут наказание».
«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», — заявила партия в своем телеграм-канале.
«Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — отметили в ЛДПР.
Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале февраля. Некоторое время он находился в коме, в середине марта сообщалось, что его состояние ухудшилось.
urbasikСербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.
saxatвот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.
-Керя-Вот нация какая всегда им должны
89641115757Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍