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Появились противоречивые данные о смерти Жириновского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

СМИ сообщили о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

О том, что Жириновский скончался в возрасте 75 лет, первым сообщил Mash в телеграм-канале. Затем эту информацию РИА Новости подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Володин опроверг сообщения о смерти. «Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы.

«Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное», — сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава. «Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в ведомстве.

Пронюшкин впоследствии извинился за непроверенную информацию и сказал, «что виновные в этом понесут наказание».

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация "желтой" прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», — заявила партия в своем телеграм-канале.

«Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет!» — отметили в ЛДПР.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале февраля. Некоторое время он находился в коме, в середине марта сообщалось, что его состояние ухудшилось. 

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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍