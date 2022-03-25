Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым выпустила очередную песню про жизнь в России после санкций, композиция называется «А у олигархата».

В песне Шнуров рассказывает, как изменилась жизнь олигархов после введенных санкций на фоне специальной военной операции на Украине.

«Ну подорожает сахар, греча, проживем на хлебе и икре», — рассуждает Сергей Шнуров в новой песне. В припеве поется: «А у олигархата отняли яхты, хаты, вдруг стали небогаты все наши богачи».

Это уже четвертая песня Шнурова, связанная с темой санкций и жизни после начала военной спецоперации. Ранее вышли треки «Прощай, элита», «Входа нет» и «Мелочи».