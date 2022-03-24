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Московская биржа возобновила торги российскими акциями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке, которые не проводились с 25 февраля. Сначала индексы Мосбиржи и РТС снижались, однако затем перешли к росту.

По данным на 10.12 по московскому времени, индекс биржи вырос на 10,2%, достигнув значения в 2694,2 пункта, а к 10.17 — поднялся до уровня 2761,2 пункта.

В торгах принимают участие акции 33 компаний из индекса Мосбиржи, среди которых — «Газпром», Сбербанк, «Роснефть». Короткие продажи все еще запрещены.

Среди лидеров роста — «Новатэк», «ФосАгро», ЛУКОЙЛ, «Норникель». Лидеры снижения — «Аэрофлот», «Транснефть», ФСК ЕЭС, ВТБ, МТС.

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Экономика #Деньги
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