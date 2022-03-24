Ученые спрогнозируют лесные пожары в Сибири

Ученые реконструировали историю лесных пожаров в Средней Сибири за 35 последних лет и исследовали скорость восстановления выгоревших территорий, это поможет предсказать частоту лесных пожаров в Сибири, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

«Исследования показали, что общее количество лесных пожаров в Сибири увеличилось примерно в шесть-восемь раз с 1996 по 2015 год. На это в основном влияет увеличение частоты экстремально высоких температур с длительными периодами без осадков, которые часто приводят к летним засухам», — отметил старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Михаил Корец.

Лесные пожары могут быть важным фактором таяния вечной мерзлоты, способным усилить выброс парниковых газов в атмосферу и ускорить глобальное потепление. В зависимости от климатических условий и вида пожара для частичного возврата леса к прежнему состоянию требуется не менее 25 лет.

«Реконструкция истории лесных пожаров, которую мы провели, будет полезна для анализа и прогнозов частоты и силы лесных пожаров в Центральной Сибири в условиях изменения климата», — сказал ученый.