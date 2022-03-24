НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Ученые спрогнозируют лесные пожары в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
268 2
Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Ученые реконструировали историю лесных пожаров в Средней Сибири за 35 последних лет и исследовали скорость восстановления выгоревших территорий, это поможет предсказать частоту лесных пожаров в Сибири, сообщает Красноярский научный центр СО РАН.

«Исследования показали, что общее количество лесных пожаров в Сибири увеличилось примерно в шесть-восемь раз с 1996 по 2015 год. На это в основном влияет увеличение частоты экстремально высоких температур с длительными периодами без осадков, которые часто приводят к летним засухам», — отметил старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Михаил Корец.

Лесные пожары могут быть важным фактором таяния вечной мерзлоты, способным усилить выброс парниковых газов в атмосферу и ускорить глобальное потепление. В зависимости от климатических условий и вида пожара для частичного возврата леса к прежнему состоянию требуется не менее 25 лет.

«Реконструкция истории лесных пожаров, которую мы провели, будет полезна для анализа и прогнозов частоты и силы лесных пожаров в Центральной Сибири в условиях изменения климата», — сказал ученый.

Еще по теме
Жителя Норильска задержали за желание взорвать объект ФСИН
Красноярск заказал фейерверк на 9 мая за 5,5 млн рублей
Грузовик с сахаром перевернулся на красноярской трассе
Красноярские проститутки повысят цены
смотреть все
Сибирь #Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Ольга Бузова плачет в шоу «Замуж за Бузову»
Блокировка Instagram «жестко накрыла» российский шоу-бизнес
14.03.2022 18:32
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
33
Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России