Ученые выяснят, куда исчезает углерод из Оби

Томские ученые исследуют углеродный баланс Оби — самой протяженной реки в России, сообщила пресс-служба ТГУ.

«В период половодья пойма Оби достигает до 60 километров в ширину. Весной в реку попадает большое количество фитомассы, разложение этой органики приводит к значительному повышению концентрации растворённого углерода и метана в воде», — рассказал директор Центра коллективного пользования «Мегапрофиль» научного управления ТГУ Сергей Воробьев.

Ранее томские ученые исследовали Обь и другие пойменные объекты и установили, что большинство из них перенасыщено диоксидом углерода. Его концентрация в пойменных водах почти в 25 раз выше, чем уровень СО2 в атмосфере.

Особенно высока концентрация углерода во временных водоемах, образующихся в период разлива. Практически вся затопленная пойма превращается в карбоновый биореактор. По предварительным данным, значительная часть растворенного диоксида углерода выделяется с поверхности пойменных водоемов в атмосферу.

Исследователям предстоит изучить механизмы нетто-продукции углекислого газа: установить влияние водорослей и отдельных культур микроорганизмов на разложение доминантов луговой и болотной растительности, а также выяснить, что происходит в период ледостава.

«Процессы, протекающие при открытой воде, исследуются довольно активно, но то, что происходит с продукцией диоксида углерода в реке в период ледостава и после него, пока неизвестно», — сказал Воробьев.