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Новак предсказал коллапс после отказа Европы от российского газа

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Отсутствие российских углеводородов на мировом нефтегазовом рынке приведет к коллапсу и непредсказуемым ценам, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20%. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — цитирует ТАСС Новака.

Вице-премьер обратил внимание, что за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ — в пять раз, а рост цен на нефтепродукты, например, в Германии составил 40%. Биржевая цена на газ в Европе на уровне 4 тысяч за 1 тысячу кубометров не является пределом, отметил Новак.

«Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо. В США с начала года рост цен на топливо составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляют всего 3%», — сказал он.

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