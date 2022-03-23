Чубайс покинул пост представителя президента и уехал из России

Анатолий Чубайс покинул должность специального представителя президента России по устойчивому развитию и покинул страну, сообщили источники Bloomberg, Reuters и ТАСС.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост»,— цитирует анонимный источник ТАСС. Собеседники Bloomberg утверждают, что это связано с его несогласием с проведением военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков частично подтвердил информацию. Чубайс, по его данным, уволился по собственному желанию, «но уехал он или нет из России — это его личное дело», сказал Песков РИА Новости.

В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России. В 1994 году Чубайс был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год он возглавлял энергокомпанию РАО «ЕЭС», с 2008 по 2020 год — «Роснано».

С декабря 2020 года Чубайс являлся специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.