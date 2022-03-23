Новосибирцы с иммунодефицитом остались без лекарств

Запас препаратов иммуноглобулинов для терапии иммунодефицитов в Новосибирской области остался на две недели для детей, для взрослых — уже исчерпан, рассказала заведующая иммунологическим отделением клиники иммунопатологии новосибирского НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (НИИФКИ) Илона Меледина.

В новосибирской клинике регулярную терапию проходят 19 человек, из них девять детей от трех до 13 лет. Лечение проходит в таком виде: раз в три-четыре недели пациент должен ложиться в стационар и получать капельницу с иммуноглобулинами. В случае потери терапии, больной может заразиться бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, он теряет трудоспособность и получает инвалидность.

«Осталось три флакона, этого даже на одного человека недостаточно. Взрослых пациентов нам уже нечем лечить. На детей недели на две хватит. В настоящее время у нас нет поставок импортных препаратов, есть отечественные препараты, и тоже заканчиваются, к сожалению, наши запасы. У поставщиков препарата нет», — сказала ТАСС Меледина.

Она отметила, что обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство с просьбой о помощи, им ответили, что там нет препаратов. Такая же ситуация сейчас по всей стране.

Ранее клиника отдавала предпочтение препаратам импортного производства, в частности австрийским. По словам Мелединой, это высокоочищенные препараты с хорошей концентрацией, которые позволяют избежать перегрузки объема.

«В России препараты иммуноглобулинов производит компания "Микроген" и Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского. Но доза препарата рассчитывается на массу тела, объем нужен большой, препаратов у поставщиков нет», — сказала Меледина.