Травников отказался запасать сахар

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не стал запасать сахар и гречку, он уверен, что ажиотаж спадет, а продукты останутся.

«Я запасы не делал, но соглашусь, что память подсознательная, видимо, в нас живет. Многие люди на это ведутся. Вчера разговаривал с директором магазина, он поделился: "Подхожу к полке с солью, рука тянется взять две пачки, хотя понимаешь, что это не поможет"», — сказал Травников в эфире «Вести Новосибирск».

Он добавил, что такой же панический спрос на сахар был в начале пандемии коронавируса весной 2020 года, россияне тоже скупали гречку и туалетную бумагу. Тогда ситуацию удалось быстро нормализовать.

Травников добавил, что объемы поставок продуктов питания в регион не только не сокращаются, но даже увеличиваются. Дефицита каких-то продуктов не ожидается.