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Мартиросян прокомментировал замену Ивана Урганта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © martirosyan_garik, vk.com/martirosyan_garik

Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал слухи о том, что он с новым шоу заменит на Первом канале развлекательный проект Ивана Урганта.

Мартиросян сделал скриншот одного из заголовков СМИ о замене Урганта, написав в телеграм-канале, что это 100% фейк.

Ранее шоумен шутил на эту тему. Он писал, что его новое шоу в отличие от «Вечернего Урганта» будет называться «Круглосуточный Мартиросян».

Шоу «Вечерний Ургант» перестали показывать на Первом канале после начала военной спецоперации на Украине. 

Сначала сообщалось, что проект приостановили из-за пацифистской позиции ведущего Ивана Урганта, но вскоре Первый канал опроверг эту информацию, сообщив о сокращении развлекательных программ в эфирной сетке канала на некоторое время.

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