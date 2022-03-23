НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист спрогнозировал АИ-92 свыше 50 рублей к концу года

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Литр бензина АИ-92 к концу 2022 года будет стоить более 50 рублей, спрогнозировал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В последние дни цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз. Однако ждать дальнейшего удешевления топлива в среднесрочной перспективе не стоит.

«Цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх. Более того, возникнет много разговоров о том, что если раньше цены литра бензина была в районе 70-75 центов, то сейчас она спустилась в район 50 центов, и на это будут давить экспортеры», — цитирует Когана агентство «Прайм».

По его мнению, итоговый годовой рост цен будет в районе 8-10%, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей.

По данным Яндекса на 22 марта, литр АИ-92 в среднем по России стоил 47,8 рубля. 

Еще по теме
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов
Банки оценят клиентов по степени риска
Россия выплатила деньги западным инвесторам
Выдача потребкредитов в России упала в два раза
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Лукашенко оценил здоровье Путина
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль оценил ход спецоперации на Украине
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов
Экономист спрогнозировал АИ-92 свыше 50 рублей к концу года
Цена сахара в торговых сетях оказалась ниже рыночной
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
26
Путин назвал цель военной операции на Украине