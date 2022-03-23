Экономист спрогнозировал АИ-92 свыше 50 рублей к концу года

Литр бензина АИ-92 к концу 2022 года будет стоить более 50 рублей, спрогнозировал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В последние дни цены на заправках в последние дни либо остановили свой рост, либо начали медленный спуск вниз. Однако ждать дальнейшего удешевления топлива в среднесрочной перспективе не стоит.

«Цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх. Более того, возникнет много разговоров о том, что если раньше цены литра бензина была в районе 70-75 центов, то сейчас она спустилась в район 50 центов, и на это будут давить экспортеры», — цитирует Когана агентство «Прайм».

По его мнению, итоговый годовой рост цен будет в районе 8-10%, и по итогам года литр АИ-92 будет стоить больше 50 рублей.

По данным Яндекса на 22 марта, литр АИ-92 в среднем по России стоил 47,8 рубля.