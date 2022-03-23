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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль оценил ход спецоперации на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Спецоперация «идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами», приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в интервью телекомпании CNN. «Никто с самого начала не думал, что [спецоперация на Украине] займет пару дней», — добавил он.

«Это серьезная операция с серьезными целями», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Песков при этом заявил, что на данный момент цели операции еще не достигнуты. «Еще нет. Мы говорим о специальной военной операции, которая продолжается», — сказал он.

По словам Пескова, главная цель действий российских военных в Мариуполе обратил внимание, что националисты «не выпускают из города людей», используя мирное население «в качестве живого щита».

«Сейчас мы получаем информацию от беженцев, которые видели все своими глазами», — сказал Песков. «Эти националисты убивали людей, которые хотели покинуть город. Основная цель — избавиться от этих негодяев», заявил он.

Тема: Военная операция на Украине
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