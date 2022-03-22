Польская студия CD Projekt RED подтвердила разработку нового «Ведьмака», игра создается на движке Unreal Engine 5.

«Мы запускаем новую сагу в рамках «Ведьмака» и нового технологического партнерства с Epic Games», — отмечается на официальной странице студии в Twitter.

Никаких деталей будущего проекта студия не раскрыла, однако на изображении изображен медальон ведьмака школы кота, тогда как главный герой оригинальной трилогии носил медальон школы волка.

При этом уже сейчас известно, что четвертая часть франшизы не станет эксклюзивом Epic Games Store или любой другой платформы. Параллельно студия будет заниматься производством еще одной игры.