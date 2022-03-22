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CD Projekt RED подтвердила разработку нового «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © CD Projekt RED

Польская студия CD Projekt RED подтвердила разработку нового «Ведьмака», игра создается на движке Unreal Engine 5.

«Мы запускаем новую сагу в рамках «Ведьмака» и нового технологического партнерства с Epic Games», — отмечается на официальной странице студии в Twitter.

Никаких деталей будущего проекта студия не раскрыла, однако на изображении изображен медальон ведьмака школы кота, тогда как главный герой оригинальной трилогии носил медальон школы волка.

При этом уже сейчас известно, что четвертая часть франшизы не станет эксклюзивом Epic Games Store или любой другой платформы. Параллельно студия будет заниматься производством еще одной игры.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...