Побит рекорд тепла для Антарктиды

Самая высокая температура марта зафиксирована для самой холодной точки Антарктиды — станции Восток, она составила минус 17,7 градуса. Новый рекорд был установлен 18 марта.

Средняя многолетняя температура в марте в этой местности находится на отметке минус 57,9 градуса Цельсия за счет эффекта радиационного выхолаживания, а предыдущий рекорд в этом составил минус 32,6 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Исследователи с 1920 года ведут наблюдения на станции Восток в центральной части Антарктиды, которая считается самой холодной точкой материка. 21 июля 1983 года здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю метеонаблюдений — минус 89,2 градуса Цельсия.

Отмечается, что большую часть года на этой местности преобладает погода без облачности и осадков, что приводит к так называемому радиационному выхолаживанию, когда атмосфера беспрепятственно теряет тепло.

В июне 2020 года в якутском городе Верхоянск был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Арктики, который составил 38 градусов Цельсия. Официальное подтверждение климатического события заняло полтора года.