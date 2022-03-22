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Побит рекорд тепла для Антарктиды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of State

Самая высокая температура марта зафиксирована для самой холодной точки Антарктиды — станции Восток, она составила минус 17,7 градуса. Новый рекорд был установлен 18 марта.

Средняя многолетняя температура в марте в этой местности находится на отметке минус 57,9 градуса Цельсия за счет эффекта радиационного выхолаживания, а предыдущий рекорд в этом составил минус 32,6 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Исследователи с 1920 года ведут наблюдения на станции Восток в центральной части Антарктиды, которая считается самой холодной точкой материка. 21 июля 1983 года здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю метеонаблюдений — минус 89,2 градуса Цельсия.

Отмечается, что большую часть года на этой местности преобладает погода без облачности и осадков, что приводит к так называемому радиационному выхолаживанию, когда атмосфера беспрепятственно теряет тепло.

В июне 2020 года в якутском городе Верхоянск был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Арктики, который составил 38 градусов Цельсия. Официальное подтверждение климатического события заняло полтора года.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?