Побит рекорд тепла для Антарктиды

Самая высокая температура марта зафиксирована для самой холодной точки Антарктиды — станции Восток, она составила минус 17,7 градуса. Новый рекорд был установлен 18 марта.
Средняя многолетняя температура в марте в этой местности находится на отметке минус 57,9 градуса Цельсия за счет эффекта радиационного выхолаживания, а предыдущий рекорд в этом составил минус 32,6 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
Исследователи с 1920 года ведут наблюдения на станции Восток в центральной части Антарктиды, которая считается самой холодной точкой материка. 21 июля 1983 года здесь была зафиксирована самая низкая температура на Земле за всю историю метеонаблюдений — минус 89,2 градуса Цельсия.
Отмечается, что большую часть года на этой местности преобладает погода без облачности и осадков, что приводит к так называемому радиационному выхолаживанию, когда атмосфера беспрепятственно теряет тепло.
В июне 2020 года в якутском городе Верхоянск был зафиксирован абсолютный температурный рекорд для Арктики, который составил 38 градусов Цельсия. Официальное подтверждение климатического события заняло полтора года.
AlexEvilКому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!
Starbitзабавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))
AntaresКурилы - русская земля. Была, есть и будет!
FazarВот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?