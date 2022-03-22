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Ученые нашли дистанционный способ лечения бессонницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Сеченовского университета разработали дистанционный способ лечения бессонницы, сообщила пресс-служба вуза.

По информации университета, потребность человека в ежедневном сне составляет 7-9 часов в сутки. Информационные потоки и стрессы нарушают сон и могут привести к бессоннице. Ей страдает 10% населения планеты, а после коронавируса — 25%.

«Человек может долгие годы не иметь проблем со сном, но когда случается стресс, волнующее событие, запускается биологическая программа развития бессонницы. Даже после окончания действия стрессового фактора у 10% людей бессонница сохраняется, поскольку они "не дают себе забыть" о ней, продолжая беспокоиться о своем сне», — рассказал заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета Михаил Полуэктов.

Ученые разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, состоящий из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. Сомнологи утверждают, что в ходе терапии так называемые «дисфункциональные убеждения», как «не могу уснуть», постепенно проходят, и нормальный сон восстанавливается.

Восстановление сна проводится в дистанционном режиме через мобильное приложение. Пациент вносит данные о своем сне до лечения и во время терапии. Информация доступна врачу, который может корректировать процесс лечения.

«Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, но при этом телемедицина более доступна и низкозатратна», — сказал Полуэктов.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.