Ученые нашли дистанционный способ лечения бессонницы

Специалисты Сеченовского университета разработали дистанционный способ лечения бессонницы, сообщила пресс-служба вуза.

По информации университета, потребность человека в ежедневном сне составляет 7-9 часов в сутки. Информационные потоки и стрессы нарушают сон и могут привести к бессоннице. Ей страдает 10% населения планеты, а после коронавируса — 25%.

«Человек может долгие годы не иметь проблем со сном, но когда случается стресс, волнующее событие, запускается биологическая программа развития бессонницы. Даже после окончания действия стрессового фактора у 10% людей бессонница сохраняется, поскольку они "не дают себе забыть" о ней, продолжая беспокоиться о своем сне», — рассказал заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета Михаил Полуэктов.

Ученые разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, состоящий из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. Сомнологи утверждают, что в ходе терапии так называемые «дисфункциональные убеждения», как «не могу уснуть», постепенно проходят, и нормальный сон восстанавливается.

Восстановление сна проводится в дистанционном режиме через мобильное приложение. Пациент вносит данные о своем сне до лечения и во время терапии. Информация доступна врачу, который может корректировать процесс лечения.

«Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, но при этом телемедицина более доступна и низкозатратна», — сказал Полуэктов.