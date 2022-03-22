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Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МИД России

Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией антироссийских санкций, говорится заявлении МИД РФ.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции», — говорится в заявлении

В МИД отметили, что принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии. Российская сторона также выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в МИД.

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