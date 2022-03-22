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Выдача потребкредитов в России упала в два раза

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты зафиксировали две недели марта 2022 года двукратное снижение выдачи потребительских кредитов в России, сообщает в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60% <…>. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале», — сказал РБК представитель бюро.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данных по выдачам не раскрыло, но сообщило, что в первую неделю марта было зафиксировано сокращение заявок физлиц на кредиты в банках на 53% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

«И заемщики, и банки в условиях неопределенности и резкого роста ключевой ставки стараются не совершать резких движений и более склонны к занятию выжидательной позиции», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Основной фактор, повлиявший на кредитные выдачи, — резкое повышение ставки ЦБ, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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