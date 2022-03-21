РЖД отменили масочный режим

РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах. Снятие ограничений происходит на фоне улучшения эпидемической ситуации, сообщается на сайте компании.

Также отменяется обязательное требование измерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

«Мы по-прежнему продолжим осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям (двери, ручки, поручни)»,— отмечается в сообщении.

Первой от коронавирусных ограничений в России отказалась Чечня — с 10 февраля там был отменен масочный режим. 15 марта об отмене масочного режима объявил мэр Москвы Сергей Собянин.