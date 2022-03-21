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РЖД отменили масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД разрешили пассажирам не носить маски в поездах дальнего следования и на вокзалах. Снятие ограничений происходит на фоне улучшения эпидемической ситуации, сообщается на сайте компании.

Также отменяется обязательное требование измерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

«Мы по-прежнему продолжим осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям (двери, ручки, поручни)»,— отмечается в сообщении.

Первой от коронавирусных ограничений в России отказалась Чечня — с 10 февраля там был отменен масочный режим. 15 марта об отмене масочного режима объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?
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