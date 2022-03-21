Главу Алтая возмутило повышение цен на сахар

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прошелся по магазинам в республиканской столицы и возмутился ростом цены на сахар, сообщает пресс-служба региональных властей.

Он рассказал, что посетил несколько магазинов в Горно-Алтайске и Майме на прошедших выходных.

«В целом дефицита продуктов первой необходимости нет, но цены в ряде торговых точек действительно явно завышены. Цена на сахар, например, варьируется от 70 до 100 с лишним рублей. В социальных сетях жители сообщают о ценах до 130-140 рублей, и это недопустимо. Жители фиксируют повышение цен на гречневую и другие крупы, молочную продукцию, соль», – отметил Хорохордон.

Он призвал региональное управление ФАС проверить обоснованность завышения цен на сахар, масло, крупы и другие продукты.

«Убеждён, что эти трудности временные, и мы, безусловно, их преодолеем. Прошу жителей региона не создавать ажиотажный спрос, закупая те или иные продукты впрок. Это не только может создавать дефицит, но также влияет на цены у продавцов, ведь законов экономики никто не отменял», – добавил он.