Главу Алтая возмутило повышение цен на сахар

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прошелся по магазинам в республиканской столицы и возмутился ростом цены на сахар, сообщает пресс-служба региональных властей.
Он рассказал, что посетил несколько магазинов в Горно-Алтайске и Майме на прошедших выходных.
«В целом дефицита продуктов первой необходимости нет, но цены в ряде торговых точек действительно явно завышены. Цена на сахар, например, варьируется от 70 до 100 с лишним рублей. В социальных сетях жители сообщают о ценах до 130-140 рублей, и это недопустимо. Жители фиксируют повышение цен на гречневую и другие крупы, молочную продукцию, соль», – отметил Хорохордон.
Он призвал региональное управление ФАС проверить обоснованность завышения цен на сахар, масло, крупы и другие продукты.
«Убеждён, что эти трудности временные, и мы, безусловно, их преодолеем. Прошу жителей региона не создавать ажиотажный спрос, закупая те или иные продукты впрок. Это не только может создавать дефицит, но также влияет на цены у продавцов, ведь законов экономики никто не отменял», – добавил он.
AlexEvilКому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!
DisobedientНе унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...
ОчаковНеприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
FazarВот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?