Трогательные и веселые: фильмы с говорящими животными

Животные умеют любить, переживать, у них есть мечты. Именно об этом они сказали бы людям, считают кинематографисты. В подборке фильмов — самые трогательные, веселые и драматичные истории зверей, которым дали слово на киноэкране.
«Бунт ушастых»
США/Франция, 2011 год, режиссер Тим Хилл
Главный герой — кролик
Главный герой — кролик Хэппи. Он не желает продолжать семейное дело и разносить детям подарки перед Пасхой, а мечтает стать барабанщиком и играть рок-н-ролл. Хэппи сбегает из дома в Голливуд, где пытается «пробиться в люди», но случайно попадает под колеса машины безработного лоботряса Фреда.
Фреду приходится взять на себя ответственность за случившееся и временно исполнять обязанности сказочного кролика, пока тот не поправится от травмы. За Хэппи вдогонку отправляют отряд «Розовых беретов», перед которым поставили задачу — поймать и вернуть его домой.
«Приключение Паддингтона»
Великобритания/Франция, 2014 год, режиссер Пол Кинг
Главный герой — медведь
История начинается с того, как британский географ находит ранее неизвестный вид медведей в лесу Перу. Животное оказывается очень дружелюбным и способным выучить английский. Однажды после трагедии медведица тетя Люси отправляет в Лондон своего племянника, чтобы тот смог выжить.
Молодой медведь прибывает в Лондон и достигает станции Паддингтон, где он встречает семью Браунов, которые временно забирают его домой и называют его в честь станции. С этого момента Паддингтон становится членом британской семьи.
«Король воздуха: Возвращение»
Канада, 2003 год, режиссер: Майкл Стоун
Главный герой — собака
В центре сюжета 13-летняя девочка Андреа и ее пес Бадди. Они участвуют в соревновании по пляжному волейболу, чтобы отправиться в Калифорнию к подруге. С помощью Бадди девочка успешно проходит спортивное состязание.
Внезапно Бадди похищает парочка заезжих воришек, решивших, что пес со своими выдающимися способностями поможет им украсть бесценный экспонат из местного музея. Животному предстоит обхитрить похитителей и вернуться на помощь к своей хозяйке.
«Книга Джунглей»
Великобритания/США, 2016 год, режиссер
Главные герои — пантера, медведь, питон
«Книга Джунглей» — четвертая экранизация одноименного
произведения Киплинга Walt Disney Pictures, а также ремейк к
мультфильму 1967 года.
По сюжету ребенок человека Маугли воспитывался в волчьей
стае и не хотел ее покидать. Но у него появляется враг — тигр Шерхан,
который поклялся уничтожить человеческого детеныша, пока тот не стал взрослым
охотником.
Маугли покидает волчью стаю и отправляется в деревню к людям. На пути мальчика ждут удивительные открытия и захватывающие приключения с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.
«Псы под прикрытием»
Великобритания/США, 2018 год, режиссер: Раджа Госнелл
Главный герой — пес
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником
– говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа.
Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак
проворачиваются аферы по перепродаже редких животных.
В фильме снялся актер Лудакрис, известный по франшизе «Форсаж». За съемками сцен с животными пристально наблюдали активисты-зоозащитники. Ни одно животное не пострадало.
«Крошка из Беверли-Хилз»
США/Мексика, 2008 год, режиссер Раджа Госнелл
Главные герои — собаки
Вив отдает на некоторое время свою любимицу — разбалованную чихуахуа Хлою — безалаберной племяннице Рейчел, которая неожиданно решает повеселиться с друзьями в Мексике. Перед этим Рейчел познакомилась в доме Вив с Сэмом, которого Вив наняла для создания сада в ее доме. У Сэма есть собственный чихуахуа — Папи, влюбившийся в Хлою.
Во время путешествия Хлою внезапно похищают и хотят сделать участницей собачьих боев. Она знакомится с немецкой овчаркой Дельгадо, который помогает ей сбежать и добраться обратно до Беверли-Хиллз. В этом ему содействует разнообразная компания зверей.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
США/Китай, 2020 год, режиссер: Стивен Гейган
Главные герои — экзотические животные
Семь лет назад доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший), прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.
Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни молодой королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову.
«Кошки против Собак 3: Лапы, объединяйтесь»
США, 2020 год, режиссер: Шон Макнамара
Главные герои — собаки и кошки
Прошло десять лет с момента создания Великого Мира — сложной
кошачье-собачьей системы наблюдения, которую виды сообща разработали и внедрили
для урегулирования конфликтов.
Однажды злодей взламывает беспроводную сеть, использует
частоту, которую слышат только кошки и собаки, и ссорит их между собой. С того
момента оба вида вновь готовы вцепиться друг другу в шерсть.
Отряду агентов предстоит довериться старым добрым животным инстинктам и восстановить кошачье-собачий мир во всем мире.
«Спасти панду»
Южная Корея, 2020 год, режиссер: Ким Тхэ-юн
Главные герои — собака и панда
На 25-летие дипломатических отношений Китай присылает
в Южную Корею панду Минмин. Сотрудник спецслужб Чу, который не особо
любит животных, но рассчитывает на повышение, вызывается охранять
панду.
Сразу после прибытия в зоопарк Минмин похищают неизвестные, а сам мужчина неудачно ударяется головой — теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особого уровня взаимопонимания ему придется достичь со служебной овчаркой Али, которая запомнила злоумышленников и не только поможет найти важного зверя, но и станет агенту Чу настоящим другом.