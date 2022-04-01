Трогательные и веселые: фильмы с говорящими животными

Животные умеют любить, переживать, у них есть мечты. Именно об этом они сказали бы людям, считают кинематографисты. В подборке фильмов — самые трогательные, веселые и драматичные истории зверей, которым дали слово на киноэкране.

«Бунт ушастых»

США/Франция, 2011 год, режиссер Тим Хилл

Главный герой — кролик

Главный герой — кролик Хэппи. Он не желает продолжать семейное дело и разносить детям подарки перед Пасхой, а мечтает стать барабанщиком и играть рок-н-ролл. Хэппи сбегает из дома в Голливуд, где пытается «пробиться в люди», но случайно попадает под колеса машины безработного лоботряса Фреда.

Фото: © кадр из фильма «Бунт ушастых»

Фреду приходится взять на себя ответственность за случившееся и временно исполнять обязанности сказочного кролика, пока тот не поправится от травмы. За Хэппи вдогонку отправляют отряд «Розовых беретов», перед которым поставили задачу — поймать и вернуть его домой.

«Приключение Паддингтона»

Великобритания/Франция, 2014 год, режиссер Пол Кинг

Главный герой — медведь

История начинается с того, как британский географ находит ранее неизвестный вид медведей в лесу Перу. Животное оказывается очень дружелюбным и способным выучить английский. Однажды после трагедии медведица тетя Люси отправляет в Лондон своего племянника, чтобы тот смог выжить.

Молодой медведь прибывает в Лондон и достигает станции Паддингтон, где он встречает семью Браунов, которые временно забирают его домой и называют его в честь станции. С этого момента Паддингтон становится членом британской семьи.

«Король воздуха: Возвращение»

Канада, 2003 год, режиссер: Майкл Стоун

Главный герой — собака

В центре сюжета 13-летняя девочка Андреа и ее пес Бадди. Они участвуют в соревновании по пляжному волейболу, чтобы отправиться в Калифорнию к подруге. С помощью Бадди девочка успешно проходит спортивное состязание.

Фото: © кадр из фильма «Король воздуха: Возвращение»

Внезапно Бадди похищает парочка заезжих воришек, решивших, что пес со своими выдающимися способностями поможет им украсть бесценный экспонат из местного музея. Животному предстоит обхитрить похитителей и вернуться на помощь к своей хозяйке.

«Книга Джунглей»

Великобритания/США, 2016 год, режиссер

Главные герои — пантера, медведь, питон

«Книга Джунглей» — четвертая экранизация одноименного произведения Киплинга Walt Disney Pictures, а также ремейк к мультфильму 1967 года.

По сюжету ребенок человека Маугли воспитывался в волчьей стае и не хотел ее покидать. Но у него появляется враг — тигр Шерхан, который поклялся уничтожить человеческого детеныша, пока тот не стал взрослым охотником.

Маугли покидает волчью стаю и отправляется в деревню к людям. На пути мальчика ждут удивительные открытия и захватывающие приключения с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.

«Псы под прикрытием»

Великобритания/США, 2018 год, режиссер: Раджа Госнелл

Главный герой — пес

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником – говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных.

Фото: © кадр из фильма «Псы под прикрытием»

В фильме снялся актер Лудакрис, известный по франшизе «Форсаж». За съемками сцен с животными пристально наблюдали активисты-зоозащитники. Ни одно животное не пострадало.

«Крошка из Беверли-Хилз»

США/Мексика, 2008 год, режиссер Раджа Госнелл

Главные герои — собаки

Вив отдает на некоторое время свою любимицу — разбалованную чихуахуа Хлою — безалаберной племяннице Рейчел, которая неожиданно решает повеселиться с друзьями в Мексике. Перед этим Рейчел познакомилась в доме Вив с Сэмом, которого Вив наняла для создания сада в ее доме. У Сэма есть собственный чихуахуа — Папи, влюбившийся в Хлою.

Во время путешествия Хлою внезапно похищают и хотят сделать участницей собачьих боев. Она знакомится с немецкой овчаркой Дельгадо, который помогает ей сбежать и добраться обратно до Беверли-Хиллз. В этом ему содействует разнообразная компания зверей.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

США/Китай, 2020 год, режиссер: Стивен Гейган

Главные герои — экзотические животные

Семь лет назад доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший), прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции – его единственная компания.

Фото: © «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни молодой королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову.

«Кошки против Собак 3: Лапы, объединяйтесь»

США, 2020 год, режиссер: Шон Макнамара

Главные герои — собаки и кошки

Прошло десять лет с момента создания Великого Мира — сложной кошачье-собачьей системы наблюдения, которую виды сообща разработали и внедрили для урегулирования конфликтов.

Однажды злодей взламывает беспроводную сеть, использует частоту, которую слышат только кошки и собаки, и ссорит их между собой. С того момента оба вида вновь готовы вцепиться друг другу в шерсть.

Отряду агентов предстоит довериться старым добрым животным инстинктам и восстановить кошачье-собачий мир во всем мире.

«Спасти панду»

Южная Корея, 2020 год, режиссер: Ким Тхэ-юн

Главные герои — собака и панда

На 25-летие дипломатических отношений Китай присылает в Южную Корею панду Минмин. Сотрудник спецслужб Чу, который не особо любит животных, но рассчитывает на повышение, вызывается охранять панду.

Фото: © кадр из фильма «Спасти панду»

Сразу после прибытия в зоопарк Минмин похищают неизвестные, а сам мужчина неудачно ударяется головой — теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особого уровня взаимопонимания ему придется достичь со служебной овчаркой Али, которая запомнила злоумышленников и не только поможет найти важного зверя, но и станет агенту Чу настоящим другом.