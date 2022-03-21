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Boeing с 133 пассажирами на борту разбился в Китае

Источник:
ТАСС
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Фото: abdallahh from Montréal, Canada / CC BY 2.0

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.

Предполагаемое место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели.

Информации о погибших пока нет, приводит ТАСС информацию китайских СМИ.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Куньмина в 13. 15 по местному времени (08.15 мск) и направлялся в Гуанчжоу. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

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ЧП #Происшествия
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