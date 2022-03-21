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Кардиолог рассказал об оптимальном времени сна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CarbonNYC [in SF!] / Attribution License

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто назвал оптимальное время сна, необходимое для здоровья сердца.

«Как уменьшение, так и увеличение продолжительности сна, а также его нарушения, приводящие к фрагментации и депривации сна, ассоциированы с неблагоприятными последствиями для здоровья», — сказал Шляхто РГ.

По его словам, дефицит сна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления и нарушению его суточного ритма, что может создать дополнительную нагрузку на сердце. Но длительный сон (более девяти часов) также ассоциируется с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Большинство взрослых людей (25-64 лет) нуждается в 7-9 часах сна, и 6-8 часов сна необходимо для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой системы являются 7 часов сна», — рассказал академик.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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