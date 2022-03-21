Кардиолог рассказал об оптимальном времени сна

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Шляхто назвал оптимальное время сна, необходимое для здоровья сердца.

«Как уменьшение, так и увеличение продолжительности сна, а также его нарушения, приводящие к фрагментации и депривации сна, ассоциированы с неблагоприятными последствиями для здоровья», — сказал Шляхто РГ.

По его словам, дефицит сна приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления и нарушению его суточного ритма, что может создать дополнительную нагрузку на сердце. Но длительный сон (более девяти часов) также ассоциируется с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Большинство взрослых людей (25-64 лет) нуждается в 7-9 часах сна, и 6-8 часов сна необходимо для пожилых людей. Оптимальными для сердечно-сосудистой системы являются 7 часов сна», — рассказал академик.