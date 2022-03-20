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Сон со светом оказался крайне вреден для здоровья

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Даже тусклый свет во время сна может нанести вред организму человека, выяснили ученые из Северо-Западного университета в Соединенных Штатах.

Исследования показали, что при включенном свете фазы сна, во время которых происходит обновление клеток, сократились. Выросла частота сердцебиения, повысилась резистентность к инсулину, нарушилась работа симпатической и парасимпатической нервной систем, повысилось давление, говорится в исследовании.

«Эти результаты показывают, что одна ночь воздействия комнатного света во время сна может нарушить гомеостаз глюкозы», — приводят «Известия» выдержки из статьи Proceedings of the National Academy of Sciences, где опубликована работа ученых.

Проведенные ранее исследования показали, что воздействие искусственного света во время сна может повлиять и на метаболизм человека. Кроме того, проведенный опрос показал, что чаще всего ожирением страдают те люди, которые спят с включенным телевизором или светом в спальне.

«Воздействие вечернего света оказывает неблагоприятное воздействие на метаболические функции, включая снижение толерантности к глюкозе и снижение чувствительности к инсулину», — говорится в сообщении.

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Жизнь #Здоровье
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