России предрекли «вечные» санкции Запада

Введенные против России санкции будут действовать всегда, спрогнозировал профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.

«Эти санкции введены навсегда, они никогда не будут сняты. Даже если вдруг представить такое, что Россия развалится и прекратит существование в качестве суверенного государства, они все равно будут наложены на те государственные образования, которые появятся», — сказал он.

По его словам, отмена западных санкций может произойти только в случае отказа России от Крыма и Донбасса, на что Москва никогда не пойдет даже в случае ухудшения экономической ситуации.

После начала операции России на Украине Запад ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, были запрещены полеты самолетов российских компаний, ограничен экспорт, запрещен ввоз наличных евро и долларов.

В настоящее время Россия заняла первое место в мире по числу введенных против нее санкций среди всех остальных государств.