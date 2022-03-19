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Ежедневное употребление кофе посчитали опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ежедневное употребление кофе в больших количествах может привести к опасным последствиям для сердца, рассказала врач Надежда Чернышова.

«Кофе лучше не злоупотреблять, поскольку излишняя стимуляция нервной системы приводит к тревожности, раздражительности и нарушению сна», — сказала Чернышова в интервью телеканалу «Москва 24».

По ее словам, оптимальная доза кофе на каждый день составляет не более двух чашек. В такой концентрации напиток может действительно повысить дневную концентрацию и положительно сказаться на работоспособности.

Однако если норму превысить, появляется риск дефицита калия, а также постепенного истощения сердечной мышцы, отметила специалист.

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Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

Bench7

США заявили о нежелании начинать третью мировую из‑за Украины - https://info.sibnet.ru/article/612737/

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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