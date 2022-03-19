Ежедневное употребление кофе посчитали опасным

Ежедневное употребление кофе в больших количествах может привести к опасным последствиям для сердца, рассказала врач Надежда Чернышова.

«Кофе лучше не злоупотреблять, поскольку излишняя стимуляция нервной системы приводит к тревожности, раздражительности и нарушению сна», — сказала Чернышова в интервью телеканалу «Москва 24».

По ее словам, оптимальная доза кофе на каждый день составляет не более двух чашек. В такой концентрации напиток может действительно повысить дневную концентрацию и положительно сказаться на работоспособности.

Однако если норму превысить, появляется риск дефицита калия, а также постепенного истощения сердечной мышцы, отметила специалист.