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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров призвал украинских националистов сложить оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинских националистов добровольно сложить оружие, пригрозив «карательными мерами» в случае отказа.

«Один за другим зачищаются районы, и в скором очередь дойдет до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — написал Кадыров в Telegram.

Он уточнил, что чеченские спецназовцы в зоне боевых действий «работают четко, слаженно и оперативно» благодаря накопленному в сложнейших спецоперациях опыту. Все чаще появляются видео, на которых чеченские силовики показывают захваченных националистов.

«Что касается членов националистических формирований, тут все более чем понятно. Если нет мирных граждан под рукой, действуют по проверенной схеме, одобренной высшим военным руководством Украины — бег без оглядки», — добавил Кадыров.

Тема: Военная операция на Украине
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Bench7

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korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.

Очаков

Володымыр, целостность этой территории восстановят уже без тебя.)

korvinsS

Так же как и ты тебя ждет точно такая же судьба.
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