НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

Источник:
Sibnet.ru
615 4
Фото: © The White House

США не исключают введение санкций против Китая, если Пекин поддержит Россию, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон обеспокоен возможной материальной поддержки спецоперации России на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР, отметила Псаки. «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — сказала она.

Ранее состоялся разговор председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который продлился около двух часов. Китайский лидер заявил, что США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на планете.

Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания Пекином материальной поддержки военной операции Москвы. При этом президент США указал, что Вашингтон поддерживает дипломатическое разрешение кризиса на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
Кадыров призвал украинских националистов сложить оружие
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
Зеленский увидел возможность восстановить целостность Украины
Компания LG Electronics остановила все поставки в Россию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Ведущая НТВ покинула Россию из‑за страха перед руководством
Обсуждение (4)
Картина дня
США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
Кадыров призвал украинских националистов сложить оружие
Санкции против России ослабят позиции доллара
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
39
Байден публично оскорбил Путина
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Россия покинула Совет Европы
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
28
Зеленский потребовал встречи с Путиным
Sibnet.Ru