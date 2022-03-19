США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

США не исключают введение санкций против Китая, если Пекин поддержит Россию, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Вашингтон обеспокоен возможной материальной поддержки спецоперации России на Украине и будет следить за дальнейшими шагами КНР, отметила Псаки. «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — сказала она.

Ранее состоялся разговор председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, который продлился около двух часов. Китайский лидер заявил, что США должны вместе с Китаем нести ответственность за поддержание мира на планете.

Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае оказания Пекином материальной поддержки военной операции Москвы. При этом президент США указал, что Вашингтон поддерживает дипломатическое разрешение кризиса на Украине.