Зеленский увидел возможность восстановить целостность Украины

Время для восстановления территориальной целостности Украины «пришло», заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал он в обращении, которое появилось на сайте главы государства.

Президент Украины прокомментировал предварительные итоги переговоров между Москвой и Киевом. С конца февраля Украина и Россия провели четыре раунда переговоров, три из которых состоялась на территории Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта, а четвертая прошла онлайн 15 марта.

Глава российской делегации Владимир Мединский после четвертого раунда сообщил, что представители Киева и Москвы смогли «максимально сблизить позиции» по одному из ключевых пунктов переговоров — вопросам о нейтральном статусе Украины и отказа от вступления в НАТО.