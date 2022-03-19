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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский увидел возможность восстановить целостность Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Время для восстановления территориальной целостности Украины «пришло», заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — сказал он в обращении, которое появилось на сайте главы государства.

Президент Украины прокомментировал предварительные итоги переговоров между Москвой и Киевом. С конца февраля Украина и Россия провели четыре раунда переговоров, три из которых состоялась на территории Белоруссии 28 февраля, 3 и 7 марта, а четвертая прошла онлайн 15 марта.

Глава российской делегации Владимир Мединский после четвертого раунда сообщил, что представители Киева и Москвы смогли «максимально сблизить позиции» по одному из ключевых пунктов переговоров — вопросам о нейтральном статусе Украины и отказа от вступления в НАТО.

Тема: Военная операция на Украине
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