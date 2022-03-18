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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал цель военной операции на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Главная цель российской военной операции на Украине — прекращение геноцида населения Донбасса, заявил президент России Владимир Путин, выступая в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине», — сказал он.

Путин отметил, что против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции. По его словам, людей «погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек и ударам авиации».

Власти России объявили о начале военной операции на Украине с целью защиты населения, «демилитаризации и денацификации» страны 24 февраля. Президент РФ несколько раз подчеркивал, что оккупировать Украину российские войска не собираются.

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