Наступает день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие наступит в это воскресенье, 20 марта 2022 года. Это день, когда сравняется продолжительность дня и ночи, начало астрономической весны.

В день весеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике, переходит из южного полушария в северное. Таким образом, в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна.

Равноденствие бывает весенним и осенним. В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Продолжительность светового дня и ночи становится одинаковой, а после весеннего равноденствия день будет становиться все длиннее и длиннее.

День равноденствия с древних времен считался волшебным. В этот день можно гадать, загадывать желания, строить планы на будущее.

Согласно народной примете, погода в этот день определяет то, какой будет весна в ближайшие 40 дней: если стоит мороз, то холодной, если теплеет, соответственно, теплой.