Иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Двое иркутян получили штрафы за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

«Двое жителей Иркутска — мужчина и женщина, являясь участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении.

В отношении иркутян составили протоколы по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кировский районный суд назначил нарушителям в качестве наказания штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.