НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Источник:
Sibnet.ru
216 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое иркутян получили штрафы за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

«Двое жителей Иркутска — мужчина и женщина, являясь участниками несогласованного с органами местного самоуправления публичного мероприятия, в присутствии граждан высказывали лозунги, содержание которых дискредитировало Вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении.

В отношении иркутян составили протоколы по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Кировский районный суд назначил нарушителям в качестве наказания штрафы в размере 30 и 35 тысяч рублей.

Еще по теме
Суд оштрафовал томичку за надпись о спецоперации на ДК
Еще трое военных из Тувы погибли на Украине
Томич поджег заправку из-за некачественного бензина
Ребенок и трое взрослых погибли в пожаре в Омской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лед Байкала треснул рядом с туристическими местами
Иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Атлантический воздух принесет в Новосибирск потепление и снег
Новосибирцы отложили часть зарплаты на «черный день»
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Ведущая НТВ покинула Россию из‑за страха перед руководством
Обсуждение (4)
Картина дня
Китай ответил на угрозы США по поводу поддержки России
Магазины стали отменять скидки и промоакции
Депутаты предложили ужесточить наказание за угон авто
Рубль на торгах укрепился к доллару и евро
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Байден публично оскорбил Путина
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
32
Россия покинула Совет Европы
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Sibnet.Ru