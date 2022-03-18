Суд оштрафовал томичку за надпись о спецоперации на ДК

Жительница Колпашевского района Томской области сделала надписи, оскорбляющие спецоперацию на Украине, на стене ДК. Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию поступило заявление от представителя Дома культуры о том, что на стене здания обнаружены «оскорбительные надписи о проведении спецоперации на Украине», сделанные белой краской.

Полицейские задержали 61-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что противоправным «художеством» она занималась накануне ночью.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Кроме того, в отношении женщины составили административный материал по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Материал рассмотрели в суде. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.