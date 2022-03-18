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Суд оштрафовал томичку за надпись о спецоперации на ДК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Жительница Колпашевского района Томской области сделала надписи, оскорбляющие спецоперацию на Украине, на стене ДК. Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию поступило заявление от представителя Дома культуры о том, что на стене здания обнаружены «оскорбительные надписи о проведении спецоперации на Украине», сделанные белой краской.

Полицейские задержали 61-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что противоправным «художеством» она занималась накануне ночью.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Кроме того, в отношении женщины составили административный материал по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Материал рассмотрели в суде. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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ЧП #Происшествия #Томск
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Топ комментариев

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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