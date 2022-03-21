Грузинский офшор: куда уезжают российские IT-компании?

После объявленной 24 февраля президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине многие российские IT-компании задумались о переезде за границу. Среди самых популярных направлений лидерство удерживает Грузия. Почему разработчиков из России привлекает именно эта страна?

Только за первую неделю «специальной военной операции» на Украине Грузия приняла 20–25 тысяч россиян, сообщил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури. На сегодня эта цифра составляет 30–50 тысяч человек.

Почему Грузия популярна для IT-компаний

Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов уточнил в интервью изданию «Коммерсантъ», что к отъезду в первую очередь готовятся сотрудники IT-компаний, работающих на международном рынке или с иностранными партнерами

Сейчас в топе стран для релокации — Грузия, Армения и Казахстан. Например, «Яндекс» с конца февраля перевез в Ереван более ста сотрудников и в настоящее время ищет подходящий коворкинг, чтобы они имели возможность работать в одном помещении, писал Forbes.

Грузия в последние дни стала настоящей Меккой для российских разработчиков — значительная часть компаний рассматривают для переезда Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Популярность Грузии объясняется сразу несколькими факторами.

Налоговая система. Если компания не нанимает резидентов Грузии и получает доход из зарубежных стран, то платится только налог на выведенную прибыль в размере 5%.

Скорость открытия бизнеса. Оформление всех документов в среднем занимает два дня. По версии глобального рейтинга Doing Business Всемирного банка, Грузия занимает седьмое место в мире по простоте ведения бизнеса.

Отсутствие визы. В Грузии можно целый год проживать, работать и учиться без визы, после чего пересечь границу, вернуться и снова находиться в стране в течение года.

Географическая близость. Грузия имеет общую границу с Россией, многие грузины понимают и говорят на русском языке, в стране есть традиции многонационального проживания.

Отсутствие санкций. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на днях отказался присоединиться к антироссийским санкциям. Он заявил, что это сильно навредит национальным интересам. При этом зарегистрированная в Грузии компания может свободно работать с западными заказчиками.

Доступная стоимость жизни. В среднем жизнь в Грузии дешевле, чем в Москве и Петербурге. Кроме этого, есть климатические плюсы — например, второй по размеру грузинский город Батуми расположен на берегу Черного моря и считается курортным местом.

В целом на сегодня Грузия является одной из самых выгодных оффшорных зон для IT-компаний благодаря налоговым льготам, отсутствию финансового мониторинга, быстрым и понятным юридическим процедурам без бюрократии и коррупции.

Как зарегистрировать IT-компанию в Грузии

Чтобы зарегистрировать фирму, иностранцу достаточно посетить Дом Юстиции с необходимым пакетом документов. Список короткий — загранпаспорт, устав компании на грузинском и русском языках, а также юридический адрес.

В качестве подтверждения юридического адреса потребуется документ о собственности, договор аренды или разрешение на использование адреса. Стоимость срочной регистрации — 200 лари (один лари стоит примерно 34 рубля по текущему курсу), в этом случае компанию оформят за один день. Если устраивает двухдневная регистрация, процедура обойдется в 100 лари.

Единственная трудность на первом этапе — заполнение всех документов на грузинском языке. Но для этого существует множество небольших контор для помощи. После получения выписки с регистрацией нужно посетить налоговую службу.

Каждая зарегистрированная компания получает доступ к личному кабинету, где будут отображаться налоговые обязательства. Для льготного налогообложения также потребуется сертификат «Лица виртуальной зоны».

Данный статус присваивается исключительно тем компаниям, которые работают в сфере информационных технологий. В личном кабинете нужно заполнить соответствующую заявку, сертификат оформляется в течение двух недель.

Что касается открытия счетов, то Грузия не является участницей международной системы автоматического обмена финансовой информацией. В результате налоговые органы той страны, где клиент является резидентом, ничего не узнают о поступлениях денег на счет, что может помочь сэкономить на налогах.