Роботизированный танк «Штурм» пройдет боевые испытания

Россия в апреле проведет испытания тяжелого ударного робота «Штурм» на базе Т-72, предназначенного для городских боев.

«Штурм» вооружен укороченной 125-миллиметровой пушкой, баллистика которой лучше подходит для улиц. В программе апрельских тестов запланирована боевая стрельба, передает РИА Новости.

Помимо телеуправляемого танка, в комплекс входят мобильный командный пункт и робот огневой поддержки — с парой 30-мм пушек, реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов от «Урагана».

Все машины конструируются на базе танка Т-72Б3, комплекс будет иметь высокий уровень защиты от противотанкового оружия, включая верхнюю полусферу, что важно для боев в условиях современного города.