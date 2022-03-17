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Роботизированный танк «Штурм» пройдет боевые испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия в апреле проведет испытания тяжелого ударного робота «Штурм» на базе Т-72, предназначенного для городских боев.

«Штурм» вооружен укороченной 125-миллиметровой пушкой, баллистика которой лучше подходит для улиц. В программе апрельских тестов запланирована боевая стрельба, передает РИА Новости.

Помимо телеуправляемого танка, в комплекс входят мобильный командный пункт и робот огневой поддержки — с парой 30-мм пушек, реактивными огнеметами «Шмель» и блоком неуправляемых реактивных снарядов от «Урагана».

Все машины конструируются на базе танка Т-72Б3, комплекс будет иметь высокий уровень защиты от противотанкового оружия, включая верхнюю полусферу, что важно для боев в условиях современного города.

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