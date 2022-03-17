Количество телефонных мошенничеств и хищений денег со счетов граждан в Красноярском крае снизилось в 15 раз после начала спецоперации, сообщил на очередной сессии Заксобрания глава полиции региона Александр Речицкий.

«С начала специальной военной операции на территории Украины, количество телефонных мошенничеств и хищений денежных средств со счетов граждан в крае снизилось в 15 раз, что подтверждает факты совершения значительного числа таких преступлений с территории этой страны», — сказал Речицкий.

Ранее один представитель одного из российских банков, исходно мошеннические колл-центры были сконцентрированы на «зонах» (в местах лишения свободы), но после установления там «глушилок» многие «переехали на Украину». И фактически сейчас наблюдается «побочный эффект» военной спецоперации.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее целью защиту людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».