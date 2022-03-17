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Число вакансий резко сократилось в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Количество вакансий в Новосибирской области за неделю уменьшилось на 8%, регион стал лидером по сокращению открытых рабочих мест в Сибири, выяснили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

По данным сервиса, рынок труда стал меняться после 24 февраля. А за последнюю полную неделю (7-13 марта) количество вакансий в России в целом снизилось на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. 

Наиболее заметное сокращение активности работодателей наблюдается в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В Сибири активность работодателей снизилась меньше — на 5,6%, но лидером также стала столица округа — в Новосибирской области число открытых вакансий уменьшилось на 8%.

В регионе на 14% сократилось число вакансий для hr-специалистов, на 13% — для специалистов по страхованию и административного персонала, на 12% — для для соискателей из сферы медиа и развлечений. Нет ни одной профсферы, которая в Новосибирской области увеличила бы свою активность в поиске сотрудников.

«Большая часть компаний вошла в режим ожидания, приостанавливая наем сотрудников, и пока это доминирующий тренд на рынке труда», — говорится в сообщении.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

лачинов

Вообщем как всегда крайним остался потребитель. Его доходы на такой процент, увы, даже близко не выросли.
Sibnet.Ru